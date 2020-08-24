Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Ростовской области

Posted 24 августа 2020, 07:55
Published 24 августа 2020, 07:55
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Умерли трое мужчин с возрасте от 49 до 82 лет и 67-летняя женщина. Она поздно обратилась за медицинской помощью.
За весь период скончались 312 человек с подтвержденным диагнозом. В больницах сейчас находятся 1032 пациента, в том числе есть подключенные к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки заразился коронавирусом 131 человек и выздоровели 18 пациентов. За все время заболели 16018 местных жителей.
Под медицинским наблюдением находятся 7,4 тысячи человек.