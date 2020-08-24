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Posted 24 августа 2020, 07:55

Published 24 августа 2020, 07:55

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Ростовской области

24 августа 2020, 07:55
Число умерших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на четыре человека, сообщили в правительстве региона.

Умерли трое мужчин с возрасте от 49 до 82 лет и 67-летняя женщина. Она поздно обратилась за медицинской помощью.

За весь период скончались 312 человек с подтвержденным диагнозом. В больницах сейчас находятся 1032 пациента, в том числе есть подключенные к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки заразился коронавирусом 131 человек и выздоровели 18 пациентов. За все время заболели 16018 местных жителей.

Под медицинским наблюдением находятся 7,4 тысячи человек.

#Политика#Новости
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