Близкий к Путину миллиардер построит дорогу в обход Аксая

Закупка была размещена 23 июля, заказчиком выступила компания «Российские автомобильные дороги». Результаты конкурса были подведены в августе.
Победителем стала компания «НПС Аксай», которая, по информации «Интерфакса», принадлежит совместному предприятию Аркадия Ротенберга и ВЭБа — «Нацпроектстрой». При этом на конкурс поступила одна заявка.
По данным СМИ, Ротенберг является близким другом президента РФ Владимира Путина. Бизнесмен оказался на 36 месте рейтинга богатейших предпринимателей страны по версии Forbes. По данным издания, его состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов.