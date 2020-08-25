Средний чек набора ученика в августе вырос на 25%

Posted 25 августа 2020, 17:25
Published 25 августа 2020, 17:25
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Газета "Известия" пишет, что специалистами изучено сорок миллионов кассовых чеков в сутки, поступавших с более девятисот тысяч онлайн-касс по всей стране с первого по девятнадцатого августа. Родители старались выбирать для детей высококачественную продукцию, которая как правило выше по цене.
Отмечается, что стоимость набора школьника в июле-августе составила две с половиной тысячи. рублей. В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, канцелярия.