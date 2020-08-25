Средний чек набора ученика в августе вырос на 25%

Минимум школьного набора, включающий в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе текущего года подорожал на двадцать четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его стоимость составила почти пять тысяч рублей.

Газета "Известия" пишет, что специалистами изучено сорок миллионов кассовых чеков в сутки, поступавших с более девятисот тысяч онлайн-касс по всей стране с первого по девятнадцатого августа. Родители старались выбирать для детей высококачественную продукцию, которая как правило выше по цене. Отмечается, что стоимость набора школьника в июле-августе составила две с половиной тысячи. рублей. В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, канцелярия.