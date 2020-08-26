Часть Ростова снова осталась без воды из-за аварии

Posted 26 августа 2020, 10:18
Published 26 августа 2020, 10:18
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Напомним, в понедельник на улице Зоологической произошел прорыв водопроводной сети. Из-за этого вода пропала в товариществе «Донподход», на улицах Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я Ноябрьские.
Восстановительные работы завершились вовремя, но при запуске системы произошел новый порыв. Это случилось в 03.00 мск среды.
Сейчас устранение аварии происходит в усиленном режиме. К работам привлекли 8 человек, они используют 2 единицы техники.
В данный момент нет холодной воды на вышеуказанных улицах. Для местных жителей организовали подвоз воды.