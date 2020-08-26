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Posted 26 августа 2020, 10:18

Published 26 августа 2020, 10:18

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Часть Ростова снова осталась без воды из-за аварии

26 августа 2020, 10:18
Новая коммунальная авария в Ростове-на-Дону оставила часть города без воды, проинформировали в мэрии.

Напомним, в понедельник на улице Зоологической произошел прорыв водопроводной сети. Из-за этого вода пропала в товариществе «Донподход», на улицах Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я Ноябрьские.

Восстановительные работы завершились вовремя, но при запуске системы произошел новый порыв. Это случилось в 03.00 мск среды.

Сейчас устранение аварии происходит в усиленном режиме. К работам привлекли 8 человек, они используют 2 единицы техники.

В данный момент нет холодной воды на вышеуказанных улицах. Для местных жителей организовали подвоз воды.

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