Глава Ростовской области назвал приоритеты в работе на ближайшие годы

Posted 26 августа 2020, 13:33
Published 26 августа 2020, 13:33
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Это прозвучало во время бюджетного послания. Приоритетами губернатор назвал чистую воду, газификацию и дороги.
К 2024 году доля жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой, увеличат минимум до 90%. На эти цели потратят около 10 миллиардов рублей.
Также губернатор поручил не снижать темпы газификации. В 2023 году газом должно быть обеспечено 73% сел и 97% городов.
Кроме того, предстоит увеличить на 19% долю дорог, которые отвечают всем требованиям.
«Объем денег, необходимых для решения этих задач, очень внушительный. Все должно делаться в срок и качественно», — заявил глава области.