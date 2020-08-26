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Posted 26 августа 2020, 13:33

Published 26 августа 2020, 13:33

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Глава Ростовской области назвал приоритеты в работе на ближайшие годы

26 августа 2020, 13:33
Глава Ростовской области Василий Голубев назвал приоритеты при создании комфортной городской среды, сообщили в правительстве региона.

Это прозвучало во время бюджетного послания. Приоритетами губернатор назвал чистую воду, газификацию и дороги.

К 2024 году доля жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой, увеличат минимум до 90%. На эти цели потратят около 10 миллиардов рублей.

Также губернатор поручил не снижать темпы газификации. В 2023 году газом должно быть обеспечено 73% сел и 97% городов.

Кроме того, предстоит увеличить на 19% долю дорог, которые отвечают всем требованиям.

«Объем денег, необходимых для решения этих задач, очень внушительный. Все должно делаться в срок и качественно», — заявил глава области.

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