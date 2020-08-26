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Posted 26 августа 2020, 09:25

Published 26 августа 2020, 09:25

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Колей Кувалдой оказался бывший подполковник полиции в Ростове

26 августа 2020, 09:25
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему подполковнику полиции, который создал преступную группировку и разбогател, сообщили в Генпрокуратуре.

На скамье подсудимых оказался экс-глава подразделения собственной безопасности регионального УМВД России. Суд установил, что он набрал подельников, которые построили фабрику по обогащению угля.

Предприятие работало в течение трех лет и принесло доход 126 миллионов рублей. Ущерб природе оценили в 93 миллиона.

Кроме того, экс-подполковник МВД обманул бизнесменов на 13 миллионов, обещая прекратить в отношении них проверки. По информации издания «Лента.ру», здесь говорится о Николае Гермашеве.

«Гермашев известен в криминальных кругах как Коля Кувалда. Он несколько лет держал в страхе бизнес Ростовской области», — пишет издание.

Обвиняемого приговорили к восьми годам колонии.

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