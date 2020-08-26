Колей Кувалдой оказался бывший подполковник полиции в Ростове

Posted 26 августа 2020, 09:25
Published 26 августа 2020, 09:25
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
На скамье подсудимых оказался экс-глава подразделения собственной безопасности регионального УМВД России. Суд установил, что он набрал подельников, которые построили фабрику по обогащению угля.
Предприятие работало в течение трех лет и принесло доход 126 миллионов рублей. Ущерб природе оценили в 93 миллиона.
Кроме того, экс-подполковник МВД обманул бизнесменов на 13 миллионов, обещая прекратить в отношении них проверки. По информации издания «Лента.ру», здесь говорится о Николае Гермашеве.
«Гермашев известен в криминальных кругах как Коля Кувалда. Он несколько лет держал в страхе бизнес Ростовской области», — пишет издание.
Обвиняемого приговорили к восьми годам колонии.