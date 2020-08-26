Стали известны подробности крупного лесного пожара в Ростовской области

Posted 26 августа 2020, 18:09
Published 26 августа 2020, 18:09
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Напомним, пожар начался в среду на территории Обливского участкового лесничества. Первоначально здесь загорелась трава на площади два гектара.
В трех километрах от места возгорания находится хутор Киреев. Ветер в данный момент дует в противоположную сторону, местных жителей предупредили об опасности.
К тушению огня привлекли 124 человека и 19 единиц техники. Сейчас стали известны подробности возгорания.
«Для ликвидации пожара привлекли вертолет МИ-8. Он совершил 5 сбросов — 25 тонн воды», — сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара достигла 5 гектаров.