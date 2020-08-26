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Posted 26 августа 2020, 18:09

Published 26 августа 2020, 18:09

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Стали известны подробности крупного лесного пожара в Ростовской области

26 августа 2020, 18:09
В Ростовской области площадь лесного пожара в Обливском районе увеличилась до пяти гектаров, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, пожар начался в среду на территории Обливского участкового лесничества. Первоначально здесь загорелась трава на площади два гектара.

В трех километрах от места возгорания находится хутор Киреев. Ветер в данный момент дует в противоположную сторону, местных жителей предупредили об опасности.

К тушению огня привлекли 124 человека и 19 единиц техники. Сейчас стали известны подробности возгорания.

«Для ликвидации пожара привлекли вертолет МИ-8. Он совершил 5 сбросов — 25 тонн воды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара достигла 5 гектаров.

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