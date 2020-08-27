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Posted 27 августа 2020, 08:10

Published 27 августа 2020, 08:10

Modified 1 октября 2024, 14:25

Updated 1 октября 2024, 14:25

Коронавирус атаковал 25 территорий Ростовской области

27 августа 2020, 08:10
В Ростовской области новые пациенты с коронавирусом проживают в 25 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие есть в Ростове, Шахтах, Новошахтинске, Зверево. Также случаи заболевания зарегистрировали в Кагальницком, Красносулинском, Миллеровском районах. За сутки заболели 128 человек, выздоровели 172 пациента и скончались три человека. В больницах остаются 992 пациента.

Все умершие страдали сопутствующими заболеваниями. За весь период скончались 332 человека.

В области зарегистрировали 16406 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 14101 пациент.

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