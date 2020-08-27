Коронавирус атаковал 25 территорий Ростовской области

Заболевшие есть в Ростове, Шахтах, Новошахтинске, Зверево. Также случаи заболевания зарегистрировали в Кагальницком, Красносулинском, Миллеровском районах. За сутки заболели 128 человек, выздоровели 172 пациента и скончались три человека. В больницах остаются 992 пациента.