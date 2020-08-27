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Posted 27 августа 2020, 19:54

Published 27 августа 2020, 19:54

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

«Летающий, плавающий и вальсирующие»: ростовчан пригласили посмотреть танки

27 августа 2020, 19:54
В Ростовской области проходит форум «Армия-2020», на котором покажут различные виды танков, сообщили в правительстве региона.

В рамках подготовленной программы посетителям покажут «танковый вальс» и возможности «летающего» танка. Кроме того, продемонстрируют технику времен ВОВ.

«Зрители увидят танковую стрельбу при движении бронемашины на максимальной скорости. Танки также предолеют водоем глубиной пять метров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на форуме представлены и другие виды техники. Сюда доставили вертолеты, артиллерийские установки и беспилотники.

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