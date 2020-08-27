«Летающий, плавающий и вальсирующие»: ростовчан пригласили посмотреть танки

Posted 27 августа 2020, 19:54
Published 27 августа 2020, 19:54
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
В рамках подготовленной программы посетителям покажут «танковый вальс» и возможности «летающего» танка. Кроме того, продемонстрируют технику времен ВОВ.
«Зрители увидят танковую стрельбу при движении бронемашины на максимальной скорости. Танки также предолеют водоем глубиной пять метров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на форуме представлены и другие виды техники. Сюда доставили вертолеты, артиллерийские установки и беспилотники.