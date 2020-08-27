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Posted 27 августа 2020, 09:50

Published 27 августа 2020, 09:50

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Массовое обследование на рак груди пройдет в Ростове

27 августа 2020, 09:50
В Ростове-на-Дону состоится благотворительная акция по раннему выявлению рака молочной железы, сообщили в правительстве региона.

Акция, которая получила название «Розовая ленточка», пройдет в субботу. Все желающие смогут пройти комплексное обследование груди. Также будут работать медицинские специалисты, которые дадут консультации. Ростовчанки смогут прослушать лекцию о профилактике рака.

«Акция поможет привлечь внимание женщин к своему здоровью, предотвратить появление рака. Они должны понимать, что это не приговор», — прокомментировала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Отмечается, что с собой надо взять паспорт и полис медицинского страхования. Акции пройдут с 08.00 мск до 15.00 в поликлиниках № 1, 16, больнице № 6 и рентгенологическом центре КДЦ «Здоровья».

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