Почти 500 тысяч тестов на коронавирус провели в Ростовской области

Posted 27 августа 2020, 09:03
Published 27 августа 2020, 09:03
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
За минувшие сутки лаборатории провели свыше 5,38 тысячи тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч жителей превысил 120,5 анализа.
Всего на 27 августа в регионе было зафиксировано 16406 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 128 человек. На каждые 100 тысяч жителей Ростовской области приходится 390 заболевших. А коэффициент распространения инфекции удерживается на уровне 1.
За все время «короной» переболели уже больше 14,1 тысячи жителей области или почти 86% инфицированных. Скончались 332 человека.