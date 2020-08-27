rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа 2020, 09:03

Published 27 августа 2020, 09:03

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Почти 500 тысяч тестов на коронавирус провели в Ростовской области

27 августа 2020, 09:03
Сюжет
Коронавирус
Сотрудники лабораторий в Ростовской области провели 499,2 тысячи тестов на коронавирус с момента начала пандемии, говорится в сообщении регионального правительства.

За минувшие сутки лаборатории провели свыше 5,38 тысячи тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч жителей превысил 120,5 анализа.

Всего на 27 августа в регионе было зафиксировано 16406 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 128 человек. На каждые 100 тысяч жителей Ростовской области приходится 390 заболевших. А коэффициент распространения инфекции удерживается на уровне 1.

За все время «короной» переболели уже больше 14,1 тысячи жителей области или почти 86% инфицированных. Скончались 332 человека.

Материалы по теме
Жизни двух женщин и четверых мужчин унес коронавирус в Ростовской областиБолее 14 тысяч заболевших коронавирусом вылечились в Ростовской области
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика