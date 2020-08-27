Почти 500 тысяч тестов на коронавирус провели в Ростовской области

Всего на 27 августа в регионе было зафиксировано 16406 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 128 человек. На каждые 100 тысяч жителей Ростовской области приходится 390 заболевших. А коэффициент распространения инфекции удерживается на уровне 1.