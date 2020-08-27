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Posted 27 августа 2020, 11:09

Published 27 августа 2020, 11:09

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

В Алтае следователи задержали бывшего вице-премьера республики

27 августа 2020, 11:09
Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении должностных полномочий, передают «Новые известия».

В региональном СУ СК РФ подчеркнули, что Пальталлер был задержан из-за превышения должностных полномочий в тот период, когда он занимал кресло первого зампредседателя правительства Республики Алтай.

Пальталлер занимал эту должность до апреля 2019 года и уволился по собственному желанию. Он курировал вопросы регионального, экономического развития и туризма, комитета по тарифам, государственной жилой инспекции.

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