В Алтае следователи задержали бывшего вице-премьера республики

Posted 27 августа 2020, 11:09
Published 27 августа 2020, 11:09
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
В региональном СУ СК РФ подчеркнули, что Пальталлер был задержан из-за превышения должностных полномочий в тот период, когда он занимал кресло первого зампредседателя правительства Республики Алтай.
Пальталлер занимал эту должность до апреля 2019 года и уволился по собственному желанию. Он курировал вопросы регионального, экономического развития и туризма, комитета по тарифам, государственной жилой инспекции.