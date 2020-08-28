Четверо убийц в Ростовской области попросили о помиловании

Posted 28 августа 2020, 07:15
Published 28 августа 2020, 07:15
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Из них четыре человека осуждены за убийство, еще двое — за избиения, которые повлекли смерть людей. Еще 10 человек оказались судимы за торговлю наркотиками.
Также ходатайства подавали осужденные за пьяную езду, незаконное пересечение границы. Один из отбывающих наказание был осужден семь раз.
Всего обратились 21 мужчина и пять женщин, половина из них характеризовались отрицательно. Комиссия рекомендовала губернатору области отклонить ходатайства 25 осужденных.
Глава региона Василий Голубев согласился с этим мнением и передал президенту Владимиру Путину соответствующие представления.