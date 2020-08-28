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«Россети» демонстрируют стабильные финансовые результаты на фоне эпидемии COVID-19

28 августа 2020, 13:48
Фото: rosseti.ru/press
Группа компаний «Россети» обнародовала свои финансовые результаты за январь - июнь текущего года по МСФО.

Выручка корпорации достигла 482,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль - 54,8 миллиарда рублей. Так, показатель до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) составил 152,2 миллиарда рублей. Об этом информирует 1prime.ru.

По словам экспертов, динамика финансовых показателей по сравнению с первой половиной 2019 года изменилась. Снижение в сравнении с минувшим годом составило от 3,6 до 9% в зависимости от показателя, что несущественно в сложившихся макроэкономических условиях. В целом это обуславливается мировой тенденцией на снижение деловой активности и ограничениями, которые направлены на недопущение распространения коронавируса COVID-19. Свою роль сыграло и изменение климата. Речь идет об аномально теплой зиме, приведшей к снижению потребления электричества.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Павел Гребцов рассказал, что на фоне макроэкономической ситуации, спровоцированной эпидемией китайской коронавирусной инфекции, корпорация в срок приняла меры, позволившие как сохранить нужный уровень ликвидности, так и продемонстрировать стабильные финансовые показатели.

«Россети» провели оптимизацию операционных расходов, структуру задолженности. Топ-менеджеры пересмотрели графики финансирования инвестпроектов и усилили процесс сбора платы за предоставляемые услуги, подчеркнул Павел Гребцов.

Экономисты упомянули и такой фактор, сказавшийся на финансовой динамике данного периода, как уменьшение нерегулярных доходов, в число которых вошли и штрафные санкции, принятые на основании исполнительных листов.

Операционные расходы «Россетей» были снижены на 2,3 миллиарда рублей. Это по большей части было обусловлено завершением поставок электричества отдельными дочерними структурами группы.

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