«Россети» демонстрируют стабильные финансовые результаты на фоне эпидемии COVID-19

По словам экспертов, динамика финансовых показателей по сравнению с первой половиной 2019 года изменилась. Снижение в сравнении с минувшим годом составило от 3,6 до 9% в зависимости от показателя, что несущественно в сложившихся макроэкономических условиях. В целом это обуславливается мировой тенденцией на снижение деловой активности и ограничениями, которые направлены на недопущение распространения коронавируса COVID-19. Свою роль сыграло и изменение климата. Речь идет об аномально теплой зиме, приведшей к снижению потребления электричества.