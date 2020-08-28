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Posted 28 августа 2020, 16:24

Published 28 августа 2020, 16:24

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Три звездные ростовские новости пятницы про Бузову, «Касту» и чернокожего певца

28 августа 2020, 16:24
Ростовская компания снова проиграла суд продюсерам Бузовой, в Шахтах отменили тайный концерт Пьера Нарцисса, а казаки перепели «Касту». Все самое интересное за пятницу в обзоре RostovGazeta.

Короткая жизнь Buzvine

Дистрибьюторам алкогольной продукции из Ростова-на-Дону ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» вновь не удалось в арбитражном суде отстоять контракт с продюсерским центром «Арчер Мьюзик Продакшнс».

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции, который позволил расторгнуть контракт по требованию продюсеров звезды. Она выступала в качестве лица бренда винного напитка Buzvine. Стороны заключили контракт в 2019 году, а вино с изображением Бузовой на этикетке появилось в продаже уже в конце года.

Тогда же, в декабре, представляющая певицу компания заявила о расторжении контракта. Ростовская компания с этим не согласилась и попыталась через суд заставить партнера выполнять оговоренные обязательства, в своем аккаунте в Instagram Бузова должна была публиковать информацию о продукте, а также принимать участие в подготовке фото и видео бренда.

На казачий лад

Донские казаки перепели на свой лад песню рэп-группы «Каста». Ролик для YouTube был создан для привлечения туристов в Ростовскую область по инициативе Агентства по туризму региона. По словам режиссера Екатерины Гойда, клип могли снять в традиционном стиле с видами региона с квадрокоптера и другими шаблонами. Но создатели ролика решили подойти к решению задачи с юмором и иронией.

«Ну и конечно вишенкой на торте стала песня группы Касты, в исполнении Донских Казаков», — заявила Гойда.

В начале клипа пара спорит о том, куда отправиться на отдых, а затем эти же парень с девушкой уже находятся за столом, где их угощают донской кухней и рассказывают о достопримечательностях.

Казаки при этом начинают читать рэп.

Нарцисс вне закона

В Шахтах отменили концерт выпускника «Фабрики звезд-2» Пьера Нарцисса. Он должен был состояться вечером в пятницу, 28 августа, в ДК имени Чиха в поселке Майский. Выяснилось, что концерт для шахтеров не был согласован с региональными властями.

«Концерт Пьера Нарцисса действительно намечался в Шахтах. Администрация города не согласовала его проведение», — сказано в сообщении.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Ростовской области по прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Ранее в Ростове-на-Дону в одном из развлекательных комплексов на Левом берегу прошел концерт Басты. Теперь заведению грозит закрытие.

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#Общество#Новости
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