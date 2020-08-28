Три звездные ростовские новости пятницы про Бузову, «Касту» и чернокожего певца

Тогда же, в декабре, представляющая певицу компания заявила о расторжении контракта. Ростовская компания с этим не согласилась и попыталась через суд заставить партнера выполнять оговоренные обязательства, в своем аккаунте в Instagram Бузова должна была публиковать информацию о продукте, а также принимать участие в подготовке фото и видео бренда.