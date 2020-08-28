Три звездные ростовские новости пятницы про Бузову, «Касту» и чернокожего певца

Posted 28 августа 2020, 16:24
Published 28 августа 2020, 16:24
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Короткая жизнь Buzvine
Дистрибьюторам алкогольной продукции из Ростова-на-Дону ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» вновь не удалось в арбитражном суде отстоять контракт с продюсерским центром «Арчер Мьюзик Продакшнс».
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции, который позволил расторгнуть контракт по требованию продюсеров звезды. Она выступала в качестве лица бренда винного напитка Buzvine. Стороны заключили контракт в 2019 году, а вино с изображением Бузовой на этикетке появилось в продаже уже в конце года.
Тогда же, в декабре, представляющая певицу компания заявила о расторжении контракта. Ростовская компания с этим не согласилась и попыталась через суд заставить партнера выполнять оговоренные обязательства, в своем аккаунте в Instagram Бузова должна была публиковать информацию о продукте, а также принимать участие в подготовке фото и видео бренда.
На казачий лад
Донские казаки перепели на свой лад песню рэп-группы «Каста». Ролик для YouTube был создан для привлечения туристов в Ростовскую область по инициативе Агентства по туризму региона. По словам режиссера Екатерины Гойда, клип могли снять в традиционном стиле с видами региона с квадрокоптера и другими шаблонами. Но создатели ролика решили подойти к решению задачи с юмором и иронией.
«Ну и конечно вишенкой на торте стала песня группы Касты, в исполнении Донских Казаков», — заявила Гойда.
В начале клипа пара спорит о том, куда отправиться на отдых, а затем эти же парень с девушкой уже находятся за столом, где их угощают донской кухней и рассказывают о достопримечательностях.
Казаки при этом начинают читать рэп.
Нарцисс вне закона
В Шахтах отменили концерт выпускника «Фабрики звезд-2» Пьера Нарцисса. Он должен был состояться вечером в пятницу, 28 августа, в ДК имени Чиха в поселке Майский. Выяснилось, что концерт для шахтеров не был согласован с региональными властями.
«Концерт Пьера Нарцисса действительно намечался в Шахтах. Администрация города не согласовала его проведение», — сказано в сообщении.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Ростовской области по прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Ранее в Ростове-на-Дону в одном из развлекательных комплексов на Левом берегу прошел концерт Басты. Теперь заведению грозит закрытие.