В ростовском филиале «Ростелекома» определился новый технический директор

Директор ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов заявил, что перед Руденко сейчас поставлено достаточно много амбициозных задач. Их решение требует высокого профессионализма как от самого нового технического директора, так и от всей его команды. При этом Мордасов выразил уверенность в профессионализме Руденко, а также в том, что он сможет достичь всех поставленных целей.