В ростовском филиале «Ростелекома» определился новый технический директор

Posted 28 августа 2020, 08:40
Published 28 августа 2020, 08:40
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Для ростовского филиала «Ростелекома» назначен новый генеральный директор. Этот пост займет Юрий Руденко, который занимал аналогичную должность в филиале компании в Екатеринбурге. Теперь все обязанности по руководству оперативной деятельностью технического отделения лягут на плечи Руденко. Также под его руководством будет начаты программы по повышению качества услуг, а также по развитию телеком-инфраструктуры.
Юрий Руденко получил профильное образование в Южно-Российском техническом университете. Его специальность была «Электрические и микропроцессорные аппараты». Сам Руденко подчеркивает, что рад работать на юге, так как сам южанин. Он обещал сделать все возможное, чтобы успешно развить телекоммуникационные технологии на Дону.
Для осуществления таких планов у Юрия Руденко достаточно много опыта. Так, в отрасли он работает свыше 17 лет, из которых порядка 12 лет занимает руководящие должности. Предыдущие места работы Руденко были «Вымпелком», а также Nokia Networks.
Директор ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов заявил, что перед Руденко сейчас поставлено достаточно много амбициозных задач. Их решение требует высокого профессионализма как от самого нового технического директора, так и от всей его команды. При этом Мордасов выразил уверенность в профессионализме Руденко, а также в том, что он сможет достичь всех поставленных целей.
Сейчас в Ростовской области «Ростелеком» запускает крупномасштабное возведение оптической инфраструктуры для частного сектора. К концу текущего года компания намерена охватить порядка 150 тысяч домохозяйств, расположенных в 171 поселении.