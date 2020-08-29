Махинации на 16 млн руб выявили во время торгов в Ростовской области

Posted 29 августа 2020, 06:27
Published 29 августа 2020, 06:27
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Надзорное ведомство проверило «Центр безопасности дорожного движения». Он в 2019 году провел торги на техподдержку информационно-поисковой системы ГИБДД.
Стоимость контракта составила 16 миллионов рублей, победителем признали «СтандартПроект». При этом центр использовал коммерческие предложения аффилированных с этой организацией компаний.
Некоторые предложения были с истекшим сроком действия, часть из них была одинаковой. Одна из организаций на момент направления коммерческого предложения оказалась ликвидированной.
«Заявку на участие в торгах подала только организация „СтандартПроект“. Все это говорит об ограничении конкуренции», — сказано в сообщении.
В результате было возбуждено дело по факту нарушений.