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Posted 29 августа 2020, 06:27

Published 29 августа 2020, 06:27

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Махинации на 16 млн руб выявили во время торгов в Ростовской области

29 августа 2020, 06:27
В Ростовской области выявили нарушение антимонопольного законодательства в ходе проведения торгов, проинформировали в облпрокуратуре.

Надзорное ведомство проверило «Центр безопасности дорожного движения». Он в 2019 году провел торги на техподдержку информационно-поисковой системы ГИБДД.

Стоимость контракта составила 16 миллионов рублей, победителем признали «СтандартПроект». При этом центр использовал коммерческие предложения аффилированных с этой организацией компаний.

Некоторые предложения были с истекшим сроком действия, часть из них была одинаковой. Одна из организаций на момент направления коммерческого предложения оказалась ликвидированной.

«Заявку на участие в торгах подала только организация „СтандартПроект“. Все это говорит об ограничении конкуренции», — сказано в сообщении.

В результате было возбуждено дело по факту нарушений.

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