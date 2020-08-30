Декоративный вид. На что казачество Ростовской области тратит миллиард в год

«Это не субъективный взгляд, а чистейший факт, стоит всего лишь взглянуть на статистику. В отчёте Главы МВД за 2019 год сообщается, что состав казачьих дружин в Ростовской области составляет более тысячи человек, из которых 104 единицы конных подразделений. Казаками за год оказано содействие в раскрытии более 1000 преступлений и пресечено 19 тысяч административных правонарушений. Путём не сложных вычислений получаем КПД одного казака за год. Таким образом, один казак оказывает содействие в раскрытии примерно одного преступления в год и пресекает 1,5 административных нарушения в месяц. В этом году статистика будет еще меньше – к примеру на май 2020 года целой армией казаков было предотвращено 242 преступления и всего лишь 4000 административных правонарушений. В итоге получаем за 5 месяцев 0,2 предотвращённых преступления и 4 административных нарушения на одного казака за 5 месяцев. Стоят ли такие «достижения» почти миллиард рублей в год из карманов налогоплательщиков – вопрос риторический», - комментирует Федяев.