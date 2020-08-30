Декоративный вид. На что казачество Ростовской области тратит миллиард в год

Сами казаки говорят, что зарплата у них «минимальная», большая часть бюджетных средств тратится на кадетское образование. Корреспондент RostovGazeta подробно изучил план реализации госпрограммы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области».
Бюджетный миллиард
Правительство Ростовской области в 2018 году утвердило госпрограмму «Поддержка казачьих обществ Ростовской области». Согласно документу, в области к 2030 году будут созданы условия для привлечения членов казачьих обществ к несению госслужбы, также на Дону получит развитие казачье кадетское образование. Среди задач госпрограммы числится: «создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в Ростовской области».
В регионе должно увеличиться число членов казачьих обществ, а также воспитанников казачьих кадетских корпусов и фольклорных коллективов.
Общий объем финансирования до 2030 года госпрограммы составляет на сегодня чуть более 10 миллиардов рублей. Цифра может меняться в зависимости от обстоятельств, но незначительно. Более девяти миллиардов (9,7 млрд руб.) - выделят из областного бюджета, 300 миллионов рублей - внебюджетные источники.
Начиная с 2019 года, из бюджета области в год на реализацию программы для поддержки казачьих обществ Ростовской области выделяется от 775 до 900 миллионов рублей. На сайте Правительства региона опубликованы планы реализации госпрограммы на 2019 и 2020 года.
Согласно документу, в этом году более 410 миллионов рублей (410 426 400 рублей) выделено на подпрограмму «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной службы. Из этой суммы 340 миллионов рублей (340 801 400 рублей) потратят на увеличение членов казачьих обществ, задействованных в «решении важнейших социальных и экономических проблем, сохранение этнической идентичности казачьего населения, расширение перечня видов деятельности казачьих дружин».
Деньги будут направлены членам казачьих обществ в районы и города региона для исполнения «обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления».
Единственное, на что не планируют тратить деньги - это проведение двух совещаний с командирами казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» по итогам полугодий 2020 года и аттестацию казачьих дружин и мониторинг деятельности региональной казачьей детско-молодежной организации «Донцы».
На оплату работников ГКУ РО «Казаки Дона» в 2020 году потратят почти 65 млн рублей, в прошлом году на зарплату сотрудников учреждения потратили на 2,5 миллиона меньше (62 267 000 рублей).
На вторую подпрограмму «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент», выделили в этом году почти полмиллиарда рублей. За эти деньги, как сообщается в плане реализации госпрограммы, ожидается «повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих кадетских образовательных учреждениях.
Из этой суммы на стипендии кадетов в регионе в этом году потратят 8,8 млн рублей, детей-сирот, обучающихся в казачьих кадетских корпусах - 26,9 млн рублей, обмундирование, инвентарь и средства личной гигиены для кадетов - 18,2 млн рублей.
Более 60 миллионов рублей выделено на питание 2316 воспитанников казачьих кадетских учреждений и организаций региона, еще 3,7 млн рублей - на питание 115 воспитанниц филиала ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», «Мариинская гимназия» в п. Шолоховский Белокалитвинского района.
В Ростовской области на сегодня статус «казачье» имеют 516 образовательных организаций: 232 детсада, 260 школ, 8 учреждений средне-профессионального образования, 16 центров допобразования. Число обучающихся достигает 90 тысяч человек. В 4-х кадетских корпусах учатся более 1000 юношей и девушек, 70% из которых – дети из неполных и малообеспеченных семей, дети-сироты.
Еще 20,2 млн рублей потратят на пункт «создание условий достижения целей Программы в целом».
Итого в этом году: Департамент по казачеству из 921,3 млн рублей получит 361 млн рублей, ГКУ РО «Казаки Дона» 69,6 млн рублей, образовательные организации, подведомственные департаменту казачества - 471,7 млн рублей. Министерству строительства Ростовской области, которое также является участником программы, выделят 18,9 млн рублей.
В прошлом году на программу «Поддержки казаков Дона» из бюджета Ростовской области выделили на семь миллионов рублей больше, чем в текущем - 928,2 млн рублей. Большую часть средств - 538 млн рублей направили на образовательные организации, подведомственные Департаменту казачества.
Сам Департамент казачества в 2019 году получил на 63 млн рублей меньше, чем в текущем году (298 млн рублей). «Казакам Дона» увеличили финансирование в 2020 году на 1,5 млн рублей, в сравнении с прошлым годом (68 млн руб.). А Министерство строительства Ростовской области получит в этом году на 4 млн рублей меньше, чем в прошлом (22,9 млн рублей).
«Поддержка государства может быть, и она должна происходить согласно тем правилам игры, по которым финансируются и другие важные культурно-исторические проекты и традиции. Это кадетское образование, это исторические фестивали, фольклор, допобразование для подростков. Потенциал казачьих общин можно использовать для развития местного самоуправления. Вопрос в эффективности использования этих средств, и, конечно, в прозрачности расходов, выделяемых из бюджета, публикации отчетности, для того, чтобы было понятно, куда ушел каждый рубль, по какой цене проведен фестиваль или издана книга. Бренд казачества должен способствовать развитию бренда Ростовской области, развитию внутреннего туризма. И именно в этом ключе я поддерживаю государственное участие», - говорит сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи.
Декоративный вид
В Ростовской области действуют 54 казачьи дружины, в составе которых службу несут более тысячи казаков Войска Донского, в том числе более 100 дружинников конных взводов. Казаки, как сообщает правительство региона, оказывают содействие администрациям городов и районов, взаимодействуют с органами внутренних дел в территориях и на транспорте, с подразделениями ФСБ, МЧС и природоохранными ведомствами.
Согласно официальным данным, за этот год дружинники вместе с правоохранителями выявили 8,5 тысяч административных правонарушений и 550 преступлений. В составе пограничных нарядов казаками задержаны 257 нарушителей, предотвращен ввоз контрабандной продукции на сумму, превышающую 26 миллионов рублей.
Войско Донское активно привлекают к борьбе с распространением наркотиков, в прошлом году они уничтожили 87 тонн дикорастущей конопли.
Во время пандемии коронавируса в казаки-дружинники помогали правоохранителям патрулировать улицы, в день в пешие и конные наряды заступали от 600 до 900 человек.
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев считает, что казачество как правоохранительная структура имеет абсолютно «декоративный вид».
«Это не субъективный взгляд, а чистейший факт, стоит всего лишь взглянуть на статистику. В отчёте Главы МВД за 2019 год сообщается, что состав казачьих дружин в Ростовской области составляет более тысячи человек, из которых 104 единицы конных подразделений. Казаками за год оказано содействие в раскрытии более 1000 преступлений и пресечено 19 тысяч административных правонарушений. Путём не сложных вычислений получаем КПД одного казака за год. Таким образом, один казак оказывает содействие в раскрытии примерно одного преступления в год и пресекает 1,5 административных нарушения в месяц. В этом году статистика будет еще меньше – к примеру на май 2020 года целой армией казаков было предотвращено 242 преступления и всего лишь 4000 административных правонарушений. В итоге получаем за 5 месяцев 0,2 предотвращённых преступления и 4 административных нарушения на одного казака за 5 месяцев. Стоят ли такие «достижения» почти миллиард рублей в год из карманов налогоплательщиков – вопрос риторический», - комментирует Федяев.
Казачество, по мнению депутата, является неотъемлемой частью истории Донского края, оно должно быть сохранено как одна из составляющих культурного наследия Дона, но «тратить на это такие деньги – это просто утопия».
«У нас часть области не газифицирована, течет ржавая вода из кранов, а есть в области населенные пункты, где воды периодически нет вообще, то есть часть Донского края по факту живет в 19 веке. Миллиарды, направленные на поддержку казачества – предсказуемое продолжение безответственной социальной и бюджетной политики властей. Порой кажется, что мы живём не в Ростовской области, а в какой-то сюрреалистической утопии Франца Кафки или Джорджа Оруэлла, и это очень печально», - считает Федяев.
«За наш счет не жируют»
Оклад коменданта (ГКУ РО «Казаки Дона»), как сообщается в официальных документах на сайте Департамента по делам казачества Ростовской области, составлял на 2019 год всего 10 479 рублей.
Работники организации «Казаки Дона» не должны получать меньше установленной минимальной заработной платы, говорится в Положении оплаты труда, для них также предусмотрены стимулирующие выплаты и доплаты.
На условиях анонимности командир казачьей дружины в Ростовской области рассказал RostovGazeta о том, что он получает 18 тысяч рублей за свою работу, а его дружинники - 12 тысяч рублей.
«У нас зарплаты не очень высокие - «минималка». Городские чуть больше получают, чем деревенские - около 20 тысяч рублей. Я привык. Подработки разрешаются, кружки вести с детьми, к примеру, но основное место работы - это дружина. Есть свободные выходные дни - человек ходит и пытается заработать по «шабашкам». Работаем мы ежедневно с 8.00 до 17.00, поддерживаем чистоту города, патрулируем совместно с полицией. С нашими сокращениями у нас не так много полицейских, сотрудников ППС можно по пальцам пересчитать», - говорит он.
Депутат Заксобрания Сергей Косинов считает, что тратить деньги на развитие казачества на Дону нужно, сосредоточившись на определенном направлении.
«Сегодня акцент сделан в Ростовской области на казачье образование, основная доля затрат идет туда: содержание сооружений, зарплата преподавателям, техническое обеспечение кадетских корпусов. И это неплохо. Но если мы хотим, чтобы казачество помогало госслужбе - нужно увеличивать заработную плату казаков», - говорит Косинов.
В качестве примера депутат приводит казаков в Краснодаре, которые получают не менее 40 тысяч рублей.
«В Краснодаре казаки на самом деле несут службу по охране улиц. А у нас они получают в районе 15 тысяч рублей. Естественно, за эти деньги никто серьезно не будет нести службу. Да, у нас острая нехватка правоохранительных органов, на улице давно исчезли сотрудники ППС, а одно их появление ставило на «место» правонарушителей. Сегодня этой ППС нет, а их надо кем-то заменять, я не поверю, что одни камеры смогут победить нарушение законодательства», - считает спикер.
Казачество «в чистом виде» должно помогать правоохранительной системе, но для того, чтобы казаков воспринимали всерьез - им нужно поднимать заработную плату и их внешний вид не должен вызывать критику у граждан, уверен депутат.
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества до 2030 года. Одна из целей Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества - привлечение казаков к решению государственных задач в интересах национальной безопасности. Согласно документу, казаков также будут привлекать к мероприятиям в сфере профилактики экстремизма и для развития связей с соотечественниками за рубежом.