Декорацией назвал казачество Ростовской области депутат

В Ростовской области действуют 54 казачьи дружины, в составе которых службу несут более тысячи казаков Войска Донского, в том числе более 100 дружинников конных взводов. Казаки оказывают содействие администрациям городов и районов, взаимодействуют с органами внутренних дел в территориях и на транспорте, с подразделениями ФСБ, МЧС и природоохранными ведомствами. На поддержку казачьих обществ Ростовской области до 2030 года планируется потратить более 10 миллиардов рублей — в год чуть менее миллиарда. Большая часть средств тратится на кадетов.