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Декорацией назвал казачество Ростовской области депутат

30 августа 2020, 10:52
Фото: http://www.donland.ru
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев считает, что казачество как правоохранительная структура имеет абсолютно «декоративный вид», прокомментировал RostovGazeta Евгений Федяев.

В Ростовской области действуют 54 казачьи дружины, в составе которых службу несут более тысячи казаков Войска Донского, в том числе более 100 дружинников конных взводов. Казаки оказывают содействие администрациям городов и районов, взаимодействуют с органами внутренних дел в территориях и на транспорте, с подразделениями ФСБ, МЧС и природоохранными ведомствами. На поддержку казачьих обществ Ростовской области до 2030 года планируется потратить более 10 миллиардов рублей — в год чуть менее миллиарда. Большая часть средств тратится на кадетов.

«Казачество как правоохранительная структура, по моему мнению, имеет абсолютно декоративный вид. Стоит всего лишь взглянуть на статистику: за 2019 год казаками оказано содействие в раскрытии более 1000 преступлений и пресечено 19 тысяч административных правонарушений. Таким образом, один казак оказывает содействие в раскрытии примерно одного преступления в год и пресекает 1,5 административных нарушения в месяц», — говорит Федяев.

На май 2020 года казаками было предотвращено 242 преступления и 4 тысячи административных правонарушений.

«В итоге получаем за 5 месяцев 0,2 предотвращённых преступления и 4 административных нарушения на одного казака за 5 месяцев. Стоят ли такие „достижения“ почти миллиард рублей в год из карманов налогоплательщиков — вопрос риторический», — комментирует Федяев.

Подробнее о планах реализации госпрограммы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» читайте в материале: Декоративный вид. На что казачество Ростовской области тратит миллиард в год

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