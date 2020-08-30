Еще 134 человека заболели коронавирусом в Ростовской области

Posted 30 августа 2020, 07:57
Published 30 августа 2020, 07:57
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Выздоровели за это время 64 человека, в больницах остаются 975 пациентов. Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 44,5%.
Новые зараженные проживают в 27 городах и районах. В том числе заболевшие есть в Шахтах, Ростове, Волгодонске, Зверево.
"Скончались за сутки четыре человека, у них были сопутствующие заболевания. Жертвами коронавируса стали 348 человек", - сказано в сообщении.
За весь период заразились 16799 человек, врачи выписали 14416 пациентов.