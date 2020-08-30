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Posted 30 августа 2020, 07:57

Published 30 августа 2020, 07:57

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Еще 134 человека заболели коронавирусом в Ростовской области

30 августа 2020, 07:57
В Ростовской области число случаев заболевания коронавирусом увеличилось за сутки на 134, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 64 человека, в больницах остаются 975 пациентов. Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 44,5%.

Новые зараженные проживают в 27 городах и районах. В том числе заболевшие есть в Шахтах, Ростове, Волгодонске, Зверево.

"Скончались за сутки четыре человека, у них были сопутствующие заболевания. Жертвами коронавируса стали 348 человек", - сказано в сообщении.

За весь период заразились 16799 человек, врачи выписали 14416 пациентов.

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