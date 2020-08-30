Первую детскую модельную библиотеку открыли в Ростовской области

Posted 30 августа 2020, 15:04
Published 30 августа 2020, 15:04
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
На открытии присутствовали глава Минкульта России Ольга Любимова и губернатор Василий Голубев. Учреждение открыли на базе филиала No 36 Ростовской детской библиотеки имени Пушкина.
Ремонт в здании был проведен в рамках нацпроекта «Культура». В том числе завезли новое оборудование и современные книги.
«Здесь будут реализовывать масштабные проекты с детьми и молодежью, среди них краеведческие лекции с онлайн и офлайн-экскурсиями, развивающие кружки и квесты», — заявила министр.
Губернатор отметил, что в области до конца года появятся еще три таких библиотеки. Учреждения откроют в Батайске, Аксае, Таганроге.
Добавим, что библиотека в этом здании располагается с 1926 года.