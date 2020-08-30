Ростовчанина в костюме Деда Мороза заметили на улицах города

Posted 30 августа 2020, 18:56
Published 30 августа 2020, 18:56
Modified 1 октября 2024, 13:44
Updated 1 октября 2024, 13:44
Мужчина надел синий костюм, сел на велосипед и прокатился по улицам. Автор публикации разместил фото, показав ростовчанина в шубе.
«Деда Мороза заметили в районе Центральной городской больницы. Мужику явно не по душе этот год, он готов к следующему», — говорится в подписи к фото.
Пользователи в комментариях похвалили мужчину за позитивный настрой. Некоторые посчитали, что он проиграл спор.
«Человек несет позитив. Красавчик», — прозвучало в комментариях.