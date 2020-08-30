rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2020, 18:56

Published 30 августа 2020, 18:56

Modified 1 октября 2024, 13:44

Updated 1 октября 2024, 13:44

Ростовчанина в костюме Деда Мороза заметили на улицах города

30 августа 2020, 18:56
В Ростове-на-Дону на улице заметили мужчину, который в конце лета надел костюм Деда Мороза, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Мужчина надел синий костюм, сел на велосипед и прокатился по улицам. Автор публикации разместил фото, показав ростовчанина в шубе.

«Деда Мороза заметили в районе Центральной городской больницы. Мужику явно не по душе этот год, он готов к следующему», — говорится в подписи к фото.

Пользователи в комментариях похвалили мужчину за позитивный настрой. Некоторые посчитали, что он проиграл спор.

«Человек несет позитив. Красавчик», — прозвучало в комментариях.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика