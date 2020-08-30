Жара с температурой 32 градуса ожидается в воскресенье в Ростове

В Ростове-на-Дону в воскресенье сохранится облачная и жаркая погода, проинформировали в Гидрометцентре.

Днем температура может вырасти до 32 градусов, скорость ветра достигнет 4 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается. В понедельник будет жарче на один градус. Со вторника по четверг максимальная температура составит 34 градуса. В пятницу воздух прогреется до 33 градусов. Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, как погода ждет жителей Ростовской области в сентябре. До этого пыльный смерч прошелся по региону и попал на видео. Материалы по теме Железнодорожные пути затопило в Ростове из-за ливня Мощный ливень затопил Шахты