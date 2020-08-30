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Posted 30 августа 2020, 06:09

Published 30 августа 2020, 06:09

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Жара с температурой 32 градуса ожидается в воскресенье в Ростове

30 августа 2020, 06:09
В Ростове-на-Дону в воскресенье сохранится облачная и жаркая погода, проинформировали в Гидрометцентре.

Днем температура может вырасти до 32 градусов, скорость ветра достигнет 4 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

В понедельник будет жарче на один градус. Со вторника по четверг максимальная температура составит 34 градуса.

В пятницу воздух прогреется до 33 градусов.

Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, как погода ждет жителей Ростовской области в сентябре. До этого пыльный смерч прошелся по региону и попал на видео.

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