Жара с температурой 32 градуса ожидается в воскресенье в Ростове

Posted 30 августа 2020, 06:09
Published 30 августа 2020, 06:09
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Днем температура может вырасти до 32 градусов, скорость ветра достигнет 4 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.
В понедельник будет жарче на один градус. Со вторника по четверг максимальная температура составит 34 градуса.
В пятницу воздух прогреется до 33 градусов.
Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, как погода ждет жителей Ростовской области в сентябре. До этого пыльный смерч прошелся по региону и попал на видео.