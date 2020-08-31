О мерах безопасности в День знаний напомнили жителям Ростова

Posted 31 августа 2020, 13:45
Published 31 августа 2020, 13:45
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
«Начало нового учебного года сопряжено с увеличением травматизма школьников», — сказано в сообщении
Для исключения несчастных случаев жителей города попросили не применять в День знаний фейерверки и петарды, не разводить на территории школ костры и не приносить спички, зажигалки или газовые баллончики. Также ростовчан попросили не оставлять детей без присмотра во время прогулок.
Также с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции городское управление по делам ГО и ЧС попросило ростовчан соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, носить лицевую маску или респиратор, пользоваться дезинфекционными средствами.