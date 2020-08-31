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Posted 31 августа 2020, 13:45

Published 31 августа 2020, 13:45

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

О мерах безопасности в День знаний напомнили жителям Ростова

О мерах безопасности в День знаний напомнили жителям Ростова

31 августа 2020, 13:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Строго соблюдать меры безопасности в День знаний попросили жителей Ростова-на-Дону, обращение опубликовано на сайте городской администрации.

«Начало нового учебного года сопряжено с увеличением травматизма школьников», — сказано в сообщении

Для исключения несчастных случаев жителей города попросили не применять в День знаний фейерверки и петарды, не разводить на территории школ костры и не приносить спички, зажигалки или газовые баллончики. Также ростовчан попросили не оставлять детей без присмотра во время прогулок.

Также с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции городское управление по делам ГО и ЧС попросило ростовчан соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, носить лицевую маску или респиратор, пользоваться дезинфекционными средствами.

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