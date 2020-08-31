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Posted 31 августа 2020, 10:12

Published 31 августа 2020, 10:12

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Ростелеком и ПФР разработали новый обучающий модуль для пользователей в возрасте

Ростелеком и ПФР разработали новый обучающий модуль для пользователей в возрасте

31 августа 2020, 10:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пресс-релизы
У программы «Азбука интернета» расширились возможности, благодаря новому модулю, который позволит пользователям старшего возраста лучше освоить интернет.

Новый модуль называется «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». С его помощью пользователи, имеющие базовые навыки работы с интернетом, ознакомятся с популярными способами приобретения железнодорожных и авиабилетов через интернет. Также пользователи узнают, как можно забронировать номера в гостиницах, купить билеты на культурно-массовые мероприятия в другом городе -материалы обучающего модуля предназначены для того, чтобы сделать это максимально грамотно и безопасно.

Отмечается, что компания «Ростелеком» и Пенсионный Фонд России совместно работают над расширением возможностей курса «Азбука интернета». Слушатели курсов самостоятельно определяют тематику новых модулей, обращаясь к разработчикам с помощью формы обратной связи на официальном сайте программы. На этом же ресурсе пользователи могут ознакомиться с электронной версией журнала, получить полный комплект материалов, благодаря которым можно усвоить новые и интересные темы.

Также подчеркивается, что материалы совместно разработанной программы «Азбука интернета» могут использоваться педагогами, которые преподают компьютерную грамотность пользователям старшего возраста. С их помощью можно организовывать как основные, так и дополнительные уроки.

Напомним, ПО «Азбука интернета» — обучающее пособие, разработанное шесть лет назад компанией «Ростелеком» и ПФР в рамках заключенного соглашения об обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель заключения данного соглашения — облегчить пенсионерам доступ к государственным сервисам и услугам, оказываемым через интернет.

Институт информатизациии образования Российской академии образования дал положительную оценку программе и учебно-методического пособия «Азбука интернета». Специалисты отметили высокое качество материалов, позволяющих эффективно обучать пользователей старшего возраста возможностями сети интернет. При этом специалисты отметили, что все материалы программы соответствуют высоким требованиям.

#Общество#Пресс-релизы#Новости
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