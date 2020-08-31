Ростелеком и ПФР разработали новый обучающий модуль для пользователей в возрасте

Новый модуль называется «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». С его помощью пользователи, имеющие базовые навыки работы с интернетом, ознакомятся с популярными способами приобретения железнодорожных и авиабилетов через интернет. Также пользователи узнают, как можно забронировать номера в гостиницах, купить билеты на культурно-массовые мероприятия в другом городе -материалы обучающего модуля предназначены для того, чтобы сделать это максимально грамотно и безопасно.