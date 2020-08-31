В Ростове не хватает водителей троллейбусов

В городе хотят восстановить маршруты № 14 «Каменка-Ц.Рынок» и № 4 «Каменка-Ц.Рынок». Также приоритетными направлениями при создании новых маршрутов являются Центральный рынок и Пригородный вокзал.
«Для запуска направлений нет достаточного количества водителей. В данный момент на обучении находятся 12 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что срок обучения составляет 3,5 месяца. После этого идут 1,5 месяца стажировки и человек приступает к работе.
Сейчас стоимость проезда составляет 17 рублей. В понедельник на линию вывели 52 троллейбуса, которые были подарены Москвой.