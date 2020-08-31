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В Ростове не хватает водителей троллейбусов

31 августа 2020, 06:19
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону не получается запустить новые маршруты троллейбусов из-за нехватки водителей, сообщили в городской администрации.

В городе хотят восстановить маршруты № 14 «Каменка-Ц.Рынок» и № 4 «Каменка-Ц.Рынок». Также приоритетными направлениями при создании новых маршрутов являются Центральный рынок и Пригородный вокзал.

«Для запуска направлений нет достаточного количества водителей. В данный момент на обучении находятся 12 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что срок обучения составляет 3,5 месяца. После этого идут 1,5 месяца стажировки и человек приступает к работе.

Сейчас стоимость проезда составляет 17 рублей. В понедельник на линию вывели 52 троллейбуса, которые были подарены Москвой.

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