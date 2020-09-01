Бесплатные экскурсии возобновились в парке «Россия — моя история» в Ростове

Posted 1 сентября 2020, 07:28
Published 1 сентября 2020, 07:28
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
«Полюбившиеся посетителям исторического парка „Россия — моя история“ бесплатные экскурсии по будням будут по-прежнему доступны для всех желающих», — сказано в сообщении.
Бесплатные экскурсии проходят по будням с 18.00 мск, так посмотреть экспозиции музея могут не только группы, но и одиночные посетители. Для того, чтобы послушать экскурсии, необходимо купить билет на выставку.
1 сентября пройдет бесплатная экскурсия «Пешком в родную историю», 2 сентября «Флаг сквозь века», 3 сентября «Память поколений» и 4 сентября «Трудно ли быть правительницей». Начало всех бесплатных экскурсий в 18.00 мск.
Кроме того, с 1 сентября стало возможным бесплатное посещение комплекса «Самбекские высоты».