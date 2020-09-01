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Posted 1 сентября 2020, 13:54

Published 1 сентября 2020, 13:54

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Без зрителей пройдет матч Лиги Европы в Ростове

1 сентября 2020, 13:54
Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в Ростове-на-Дону 24 сентября, говорится на сайте команды.

Во вторник, 1 сентября, в Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, в результате которой была определена дата домашнего матча и вероятные соперники ФК «Ростов». Так, 24 сентября с «Ростовом» может сразиться либо казахстанская команда «Кайрат», либо победитель в игре между израильским «Маккаби» и командой «Железничар» из «Босния и Герцеговина».

Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена» без зрителей

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл с «Краснодаром» — 1:1. При этом главный тренер Валерий Карпин заявил, что удовлетворен итогом игры своих подопечных.

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