Без зрителей пройдет матч Лиги Европы в Ростове

Posted 1 сентября 2020, 13:54
Published 1 сентября 2020, 13:54
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Во вторник, 1 сентября, в Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, в результате которой была определена дата домашнего матча и вероятные соперники ФК «Ростов». Так, 24 сентября с «Ростовом» может сразиться либо казахстанская команда «Кайрат», либо победитель в игре между израильским «Маккаби» и командой «Железничар» из «Босния и Герцеговина».
Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена» без зрителей
Напомним, что в воскресенье, 30 августа, футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл с «Краснодаром» — 1:1. При этом главный тренер Валерий Карпин заявил, что удовлетворен итогом игры своих подопечных.