Без зрителей пройдет матч Лиги Европы в Ростове

Во вторник, 1 сентября, в Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, в результате которой была определена дата домашнего матча и вероятные соперники ФК «Ростов». Так, 24 сентября с «Ростовом» может сразиться либо казахстанская команда «Кайрат», либо победитель в игре между израильским «Маккаби» и командой «Железничар» из «Босния и Герцеговина».