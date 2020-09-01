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Posted 1 сентября 2020, 04:54

Published 1 сентября 2020, 04:54

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Мэр Красного Сулина обвинен в крупном мошенничестве

1 сентября 2020, 04:54
В Ростовской области в суд передадут уголовное дело в отношении бывшего главы Красносулинского городского поселения за крупное хищение, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, фигурант вместе с четырьмя бизнесменами и экс-главой учреждения «Управление муниципальным заказом» за пять лет украли 30 миллионов рублей. Они заключали муниципальные контракты, однако работы по ним не проводились.

«Все перечисляемые деньги в рамках контрактов обналичивали. Еще в одном случае не был построен объект жилищно-коммунального хозяйства, размер ущерба составил 24 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, все материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

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