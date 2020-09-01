Мэр Красного Сулина обвинен в крупном мошенничестве

Posted 1 сентября 2020, 04:54
Published 1 сентября 2020, 04:54
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По данным следствия, фигурант вместе с четырьмя бизнесменами и экс-главой учреждения «Управление муниципальным заказом» за пять лет украли 30 миллионов рублей. Они заключали муниципальные контракты, однако работы по ним не проводились.
«Все перечисляемые деньги в рамках контрактов обналичивали. Еще в одном случае не был построен объект жилищно-коммунального хозяйства, размер ущерба составил 24 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, все материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.