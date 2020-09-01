Ростовчане не голосуют за строительство перехода на Привокзальной площади

Posted 1 сентября 2020, 13:10
Published 1 сентября 2020, 13:10
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
На этой территории планируется сделать автостоянку, кассы и надземный переход. Он соединит автовокзал с остановкам общественного транспорта. Этот проект 27 августа вынесли на общественные обсуждения. Само голосование продлится до 10 сентября.
На момент вторника инициативу поддержали пять человек, еще 12 местных жителей высказались против. Горожане также имеют возможность высказывать свое мнение в комментариях, но они предпочли этого не делать.
Ранее в Ростовской области не успели вовремя построить новый фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Уютный.