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Posted 1 сентября 2020, 13:10

Published 1 сентября 2020, 13:10

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Ростовчане не голосуют за строительство перехода на Привокзальной площади

Ростовчане не голосуют за строительство перехода на Привокзальной площади

1 сентября 2020, 13:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на территории Привокзальной площади планируется создать транспортно-пересадочный узел, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

На этой территории планируется сделать автостоянку, кассы и надземный переход. Он соединит автовокзал с остановкам общественного транспорта. Этот проект 27 августа вынесли на общественные обсуждения. Само голосование продлится до 10 сентября.

На момент вторника инициативу поддержали пять человек, еще 12 местных жителей высказались против. Горожане также имеют возможность высказывать свое мнение в комментариях, но они предпочли этого не делать.

Ранее в Ростовской области не успели вовремя построить новый фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Уютный.

#Общество#Новости
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