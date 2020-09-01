ВОЗ одобрила открытие стран с соблюдением ряда ограничений

Газета «Известия» пишет, что с его слов, организация в полной мере одобряет усилия стран по открытию экономик и сообществ, давая отчет в том, что стратегия должна быть осторожной. Так, нужно снизить инфекционную передачу среди больших групп людей, уменьшить смертность посредством защиты наиболее уязвимых для вируса групп. Вместе с тем, люди обязаны вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества, соблюдением определенного рода правил и ограничений. В свою очередь, государство должно принимать меры для отслеживания и лечения инфицированных.