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Posted 1 сентября 2020, 16:25

Published 1 сентября 2020, 16:25

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

ВОЗ одобрила открытие стран с соблюдением ряда ограничений

1 сентября 2020, 16:25
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что открытие стран после карантина должно проходить с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Газета «Известия» пишет, что с его слов, организация в полной мере одобряет усилия стран по открытию экономик и сообществ, давая отчет в том, что стратегия должна быть осторожной. Так, нужно снизить инфекционную передачу среди больших групп людей, уменьшить смертность посредством защиты наиболее уязвимых для вируса групп. Вместе с тем, люди обязаны вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества, соблюдением определенного рода правил и ограничений. В свою очередь, государство должно принимать меры для отслеживания и лечения инфицированных.

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