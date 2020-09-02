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Posted 2 сентября 2020, 12:28

Published 2 сентября 2020, 12:28

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Эксперты прогнозируют рекордное сокращение населения в РФ

Эксперты прогнозируют рекордное сокращение населения в РФ

2 сентября 2020, 12:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Численность населения России в 2020 году вследствие пандемии уменьшится на 158 тысяч человек. Эти цифры являются рекордными за последние 14 лет. Ситуация начнет исправляться только с 2022 года. Об этом говорится в едином плане правительства по достижению национальных целей развития страны.

В соответствии с документом, работа над которым еще не завершена, в 2018 году численность населения России сократилась на 99,7 тысячи человек, в 2019 году — чуть более чем на 32 тысячи. В текущем году число жителей страны, согласно прогнозам, станет меньше на 158 тысяч человек.

Отмечается, что сократившийся по причине закрытых в период эпидемии коронавируса границ поток мигрантов не смог компенсировать в I полугодии естественную убыль населения РФ.

Как пишет портал телеканала "360", по оценкам правительства, ситуация начнет улучшаться в 2022 году. Так, через два года прогнозируется прирост населения на 8,3 тысячи человек. К 2030 году — на 126,6 тысячи человек.

Также пандемия негативно отразилась и на благосостоянии россиян. Показатель бедности в этом году составит 13,3%. К докризисному уровню показатели вернутся в будущем году.

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