Эксперты прогнозируют рекордное сокращение населения в РФ

В соответствии с документом, работа над которым еще не завершена, в 2018 году численность населения России сократилась на 99,7 тысячи человек, в 2019 году — чуть более чем на 32 тысячи. В текущем году число жителей страны, согласно прогнозам, станет меньше на 158 тысяч человек.