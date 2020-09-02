rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2020, 11:12

Published 2 сентября 2020, 11:12

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Житель Донецка задушил знакомую и инсценировал самоубийство

2 сентября 2020, 11:12
В Новошахтинске задержали мужчину за жестокое убийство знакомой во время ссоры, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В конце августа в Новошахтинске в одной из квартир нашли тело 35-летней владелицы. Специалисты обнаружили признаки насильственной смерти. Подозреваемого удалось найти в кратчайшие сроки. Им оказался 38-летний житель Донецка.

«Фигурант находился в гостях у знакомой и поссорился с ней. Он задушил женщину, после чего пытался инсценировать самоубийство», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Ранее ростовчанин убил знакомую табуретом во время ссоры.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика