Житель Донецка задушил знакомую и инсценировал самоубийство

Posted 2 сентября 2020, 11:12
Published 2 сентября 2020, 11:12
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В конце августа в Новошахтинске в одной из квартир нашли тело 35-летней владелицы. Специалисты обнаружили признаки насильственной смерти. Подозреваемого удалось найти в кратчайшие сроки. Им оказался 38-летний житель Донецка.
«Фигурант находился в гостях у знакомой и поссорился с ней. Он задушил женщину, после чего пытался инсценировать самоубийство», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее ростовчанин убил знакомую табуретом во время ссоры.