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Города трудовой доблести появятся в Ростовской области

3 сентября 2020, 19:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области городам могут начать присваивать звания трудовой доблести, проинформировали в облправительстве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала такую инициативу губернатора Василия Голубева. Она заявила, что таких городов в регионе достаточно.

«Глава региона выберет города, которые в первую очередь могут получить это звание. Мы окажем помощь в этом вопросе», — заявила Матвиенко

Она добавила, что этого звания заслужили многие города, люди в которых внесли значительный вклад в достижение победы в ВОВ, проявив трудовую доблесть. Губернатор заявил, что обратится с этим вопросом к президенту.

«Это могут быть Шахты и Новочеркасск. Здесь ковалась Победа», — уточнил глава региона.

Ранее в Ростовской области под охрану взяли 13 объектов культурного наследия.

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