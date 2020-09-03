Города трудовой доблести появятся в Ростовской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала такую инициативу губернатора Василия Голубева. Она заявила, что таких городов в регионе достаточно.
«Глава региона выберет города, которые в первую очередь могут получить это звание. Мы окажем помощь в этом вопросе», — заявила Матвиенко
Она добавила, что этого звания заслужили многие города, люди в которых внесли значительный вклад в достижение победы в ВОВ, проявив трудовую доблесть. Губернатор заявил, что обратится с этим вопросом к президенту.
«Это могут быть Шахты и Новочеркасск. Здесь ковалась Победа», — уточнил глава региона.