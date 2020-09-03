Комсомольск-на-Амуре может получить статус «Города трудовой доблести»

Напомним, что это присвоение несколько раз обсуждалось и бывшим руководством края, и активными гражданами, которые собрали подписи, чтобы направить их к президенту России, но эти прошения так и не поступили к Путину. Сейчас Дегтярев выразил свою уверенность в том, что Комсомольск-на-Амуре наконец-то станет городом трудовой доблести.