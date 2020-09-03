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Комсомольск-на-Амуре может получить статус «Города трудовой доблести»

3 сентября 2020, 10:25
Фото: фрагмент видео YouTube
Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на своей прямой линии с населением региона, что правительство всерьез занялось вопросом о присвоении звания “Город трудовой доблести” для Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщает портал transsib info, Михаил Дегтярев сообщил, что на данный момент проводится активная подготовка всех соответствующих для присвоения звания документов. Сам временный губернатор уже отправил прошение президенту РФ Владимиру Путину о присвоении городу такого статуса.

Напомним, что это присвоение несколько раз обсуждалось и бывшим руководством края, и активными гражданами, которые собрали подписи, чтобы направить их к президенту России, но эти прошения так и не поступили к Путину. Сейчас Дегтярев выразил свою уверенность в том, что Комсомольск-на-Амуре наконец-то станет городом трудовой доблести.

Кроме этого вопроса Дегтярев во время прямой линии коснулся и проблемы муниципальных войн в городе, из-за которых по-настоящему важные задачи не решаются. А Комсомольск-на-Амуре является важнейшим городом как для всего края, так как там находится крупное промышленное производство. Михаил Дегтярев потребовал устранить эти междоусобицы, контроль за выполнением этого указа был возложен на профильные ведомства краевого правительства.

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