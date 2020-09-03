Коронавирус атакует Ростов и Волгодонск

Всего на 3 сентября в регионе было зарегистрировано 139 новых случаев инфицирования COVID-19 в 20 городах и районах Ростовской области. Большинство из них (71 случай) приходится на Ростов. Еще 18 заболевших выявили в Волгодонске, по шесть в Белокалитвинском и Семикаракорском районах, по четыре — в Егорлыкском, Усть-Донецком районах, Батайске, Новочеркасске. Также среди заболевших имеются жители Зимовниковского, Мартыновского, Неклиновского, Пролетарского, Каменского, Константиновского, Мясниковского, Орловского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского и Сальского районов.