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Posted 3 сентября 2020, 08:59

Published 3 сентября 2020, 08:59

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Коронавирус атакует Ростов и Волгодонск

3 сентября 2020, 08:59
Сюжет
Коронавирус
Наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки отмечается в Ростове-на-Дону и в Волгодонске, сообщается на сайте регионального правительства.

Всего на 3 сентября в регионе было зарегистрировано 139 новых случаев инфицирования COVID-19 в 20 городах и районах Ростовской области. Большинство из них (71 случай) приходится на Ростов. Еще 18 заболевших выявили в Волгодонске, по шесть в Белокалитвинском и Семикаракорском районах, по четыре — в Егорлыкском, Усть-Донецком районах, Батайске, Новочеркасске. Также среди заболевших имеются жители Зимовниковского, Мартыновского, Неклиновского, Пролетарского, Каменского, Константиновского, Мясниковского, Орловского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского и Сальского районов.

При этом на возрастную категорию от 45 до 65 лет приходится 53,2% заболевших.

Всего за весь период в регионе заразились 17344 человек, выздоровели 14802 пациента, скончались — 363.

#Общество#Коронавирус#Новости
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