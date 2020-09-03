Лесные пожары потушили в трех районах Ростовской области

В данный момент ликвидированы пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах. Продолжается тушение огня в Тарасовском районе, площадь пожара здесь превысила 700 гектаров.
Всего к работам привлекли 462 человек, они используют 131 единицу техники. Кроме того, задействованы пять вертолетов и один самолет.
«Было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для пострадавших были развернуты пять пунктов временного размещения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в трех районах ввели режим ЧС. Известно, что во время пожаров погибла 65-летняя женщина.