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Лесные пожары потушили в трех районах Ростовской области

3 сентября 2020, 09:26
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Ростовской области удалось ликвидировать крупные возгорания в трех районах, сообщили в правительстве региона.

В данный момент ликвидированы пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах. Продолжается тушение огня в Тарасовском районе, площадь пожара здесь превысила 700 гектаров.

Всего к работам привлекли 462 человек, они используют 131 единицу техники. Кроме того, задействованы пять вертолетов и один самолет.

«Было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для пострадавших были развернуты пять пунктов временного размещения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в трех районах ввели режим ЧС. Известно, что во время пожаров погибла 65-летняя женщина.

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