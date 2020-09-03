Подросток в Ростове рискнул жизнью на Ворошиловском мосту ради фото

«Парень повис на Ворошиловском мосту, держась одной рукой. Не повторяйте, при падении с такой высоты можно погибнуть!» — написал автор сообщения. На снимке подросток держится за перекрытие моста одной рукой, а другой показывает знак «Виктория».
Поступок юноши ростовчане не оценили, назвав его глупым. «Чем больше дурачков, тем меньше дурачков», — написал один из комментаторов. «Богата землица русская на дураков-иванушек», — выразила мнение другая ростовчанка. «Сильный и ловкий, а как в армию идти, так не годен будет. Терпения родителям», — оставил комментарий еще один подписчик.
Интересным оказалось мнение подростка, который также прокомментировал снимок. «Ну вот, если честно, я бы не узнал, что такое было, если бы не выложили запись. Поэтому, поменьше выкладывайте, ладно мы — подростки, хоть как-то чуть-чуть, соображаем. Но есть же и те, кому по 10-12 лет, у которых все там горит, им интересны споры о том, кто круче и так далее. Лучше не афишировать такое», . — написал он
Напомним, что ранее стремление сделать интересный снимок заставило трех ростовчан взобраться на экстремальную высоту. Рискуя жизнью, они поднялись на конструкцию на крыше одного из жилых комплексов.