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Подросток в Ростове рискнул жизнью на Ворошиловском мосту ради фото

3 сентября 2020, 07:53
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону обсуждают в Сети подростка, который ради экстремального фото повис на одной руке с Ворошиловского моста, снимок опубликован в популярном паблике.

«Парень повис на Ворошиловском мосту, держась одной рукой. Не повторяйте, при падении с такой высоты можно погибнуть!» — написал автор сообщения. На снимке подросток держится за перекрытие моста одной рукой, а другой показывает знак «Виктория».

Поступок юноши ростовчане не оценили, назвав его глупым. «Чем больше дурачков, тем меньше дурачков», — написал один из комментаторов. «Богата землица русская на дураков-иванушек», — выразила мнение другая ростовчанка. «Сильный и ловкий, а как в армию идти, так не годен будет. Терпения родителям», — оставил комментарий еще один подписчик.

Интересным оказалось мнение подростка, который также прокомментировал снимок. «Ну вот, если честно, я бы не узнал, что такое было, если бы не выложили запись. Поэтому, поменьше выкладывайте, ладно мы — подростки, хоть как-то чуть-чуть, соображаем. Но есть же и те, кому по 10-12 лет, у которых все там горит, им интересны споры о том, кто круче и так далее. Лучше не афишировать такое», . — написал он

Напомним, что ранее стремление сделать интересный снимок заставило трех ростовчан взобраться на экстремальную высоту. Рискуя жизнью, они поднялись на конструкцию на крыше одного из жилых комплексов.

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