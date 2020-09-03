Подросток в Ростове рискнул жизнью на Ворошиловском мосту ради фото

Интересным оказалось мнение подростка, который также прокомментировал снимок. «Ну вот, если честно, я бы не узнал, что такое было, если бы не выложили запись. Поэтому, поменьше выкладывайте, ладно мы — подростки, хоть как-то чуть-чуть, соображаем. Но есть же и те, кому по 10-12 лет, у которых все там горит, им интересны споры о том, кто круче и так далее. Лучше не афишировать такое», . — написал он