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Posted 3 сентября 2020, 05:12

Published 3 сентября 2020, 05:12

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Пять вертолетов и два самолета задействуют в тушении пожаров в Ростовской области

3 сентября 2020, 05:12
В Ростовской области утром в четверг задействуют пять вертолетов и два самолета, чтобы потушить крупные природные пожары, сообщили в правительстве региона.

Крупные природные пожары начались в среду в четырех районах. Их площадь превысила 400 гектаров.

Огонь успел добраться до 64 зданий. В Тарасовский район прибыл губернатор Василий Голубев. К ликвидации возгорания привлекли свыше 400 человек, они используют более 130 единиц техники.

«К утру в тушении пожара будет задействовано 5 вертолетов и 2 самолета, в том числе один — самолет-амфибия БЕ-200», — сказано в сообщении.

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