Пять вертолетов и два самолета задействуют в тушении пожаров в Ростовской области

Posted 3 сентября 2020, 05:12
Published 3 сентября 2020, 05:12
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Крупные природные пожары начались в среду в четырех районах. Их площадь превысила 400 гектаров.
Огонь успел добраться до 64 зданий. В Тарасовский район прибыл губернатор Василий Голубев. К ликвидации возгорания привлекли свыше 400 человек, они используют более 130 единиц техники.
«К утру в тушении пожара будет задействовано 5 вертолетов и 2 самолета, в том числе один — самолет-амфибия БЕ-200», — сказано в сообщении.