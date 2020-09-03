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Роскачество проверило овсяные хлопья на безопасность

3 сентября 2020, 10:57
Фото: pxhere.com
Специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья и выяснили, что они безопасны. При этом, они выявили нарушения в маркировке.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, специалисты Роскачества не нашли нарушений по безопасности ни в одном из исследованных продуктов: ни токсинов, ни радионуклидов, ни нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было. Вместе с тем, наиболее нежелательным для употребления видом овсянки диетологи считают каши быстрого приготовления. В них меньше всего питательных и ценных веществ, наряду с содержанием лишних компонентов в виде сахара, загустителя и других. Со слов врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, постоянное употребление таких овсяных хлопьев может привести к ожирению и сахарному диабету.

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