Российский журналист Мария Пази получила престижную европейскую премию

По словам Сергея Филиппова, главы дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соучредителя премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, человек ежедневно интересуется научно-техническим миром, соответственно, подобную информацию нужно адаптировать на массовость, встроив в общий контекст. Для этого необходимы высокий профессионализм и талант, позволяющие написать научно точный, но понятный текст.