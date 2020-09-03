Российский журналист Мария Пази получила престижную европейскую премию

poisknews.ru пишет, что Пази — первый российский журналист, выигравший эту премию. Ее номинировали с рядом футуристических текстов под названием «Кибер-ДНК», «Цифровая любовь» и «Человек эволюционирующий».
Со слов председателя оргкомитета Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, бывшего президента АКСОН Александры Борисовой, победа Марии станет вдохновением для отечественных авторов, занимающихся созданием научно-популярных текстов. Борисова отметила, что Пази нашла свой оригинальный взгляд и путь к читателю.
Мария Пази окончила биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Одновременно с обучением она работала в ряде отечественных изданий, в частности в «Русском репортере».
По словам Сергея Филиппова, главы дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соучредителя премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, человек ежедневно интересуется научно-техническим миром, соответственно, подобную информацию нужно адаптировать на массовость, встроив в общий контекст. Для этого необходимы высокий профессионализм и талант, позволяющие написать научно точный, но понятный текст.
Филиппов отметил блестящее умение Марии рассказывать истории о науке, технологиях и инновациях. Он также надеется на то, что ее пример вдохновит российских журналистов уделять больше внимания этой тематике.