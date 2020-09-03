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Российский журналист Мария Пази получила престижную европейскую премию

3 сентября 2020, 10:29
Фото: rusnano.com
Молодой автор Мария Пази стала обладательницей премии «Европейский научный журналист года». Она была номинирована Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) как победитель общероссийского конкурса Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.

poisknews.ru пишет, что Пази — первый российский журналист, выигравший эту премию. Ее номинировали с рядом футуристических текстов под названием «Кибер-ДНК», «Цифровая любовь» и «Человек эволюционирующий».

Со слов председателя оргкомитета Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, бывшего президента АКСОН Александры Борисовой, победа Марии станет вдохновением для отечественных авторов, занимающихся созданием научно-популярных текстов. Борисова отметила, что Пази нашла свой оригинальный взгляд и путь к читателю.

Мария Пази окончила биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Одновременно с обучением она работала в ряде отечественных изданий, в частности в «Русском репортере».

По словам Сергея Филиппова, главы дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соучредителя премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, человек ежедневно интересуется научно-техническим миром, соответственно, подобную информацию нужно адаптировать на массовость, встроив в общий контекст. Для этого необходимы высокий профессионализм и талант, позволяющие написать научно точный, но понятный текст.

Филиппов отметил блестящее умение Марии рассказывать истории о науке, технологиях и инновациях. Он также надеется на то, что ее пример вдохновит российских журналистов уделять больше внимания этой тематике.

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