Сильный ветер мешает тушению ландшафтных пожаров в Ростовской области

Он уточнил, что вечером в среду, 2 сентября, порывы ветра достигали 22 метров в секунду, а в среднем его скорость составляла 10-12 метров в секунду. При этом за пределами населенных пунктов ветер ночью не стихал и постоянно менял направление.
Из-за ветра результаты усилия спасателей, которые направлены на тушение пожара, сводятся к минимуму.
Министр рассказал о том, что ночью спасателям удалось отбить Патроновку и Дубы, но поднявшийся с утра ветер вновь начал раздувать возгорание.
Как сообщалось ранее, в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском.
Напомним, что сразу в четырех районах Ростовской области 2 сентября начались природные пожары. Их площадь превысила 700 гектаров. В данный момент ликвидацией возгораний занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. В результате пожаров пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.