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Сильный ветер мешает тушению ландшафтных пожаров в Ростовской области

3 сентября 2020, 08:35
Фото: МЧС
Тушению масштабных ландшафтных пожаров в Ростовской области мешает ветренная погода, сообщил министр природных ресурсов Михаил Фишкин.

Он уточнил, что вечером в среду, 2 сентября, порывы ветра достигали 22 метров в секунду, а в среднем его скорость составляла 10-12 метров в секунду. При этом за пределами населенных пунктов ветер ночью не стихал и постоянно менял направление.

Из-за ветра результаты усилия спасателей, которые направлены на тушение пожара, сводятся к минимуму.

Министр рассказал о том, что ночью спасателям удалось отбить Патроновку и Дубы, но поднявшийся с утра ветер вновь начал раздувать возгорание.

Как сообщалось ранее, в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском.

Напомним, что сразу в четырех районах Ростовской области 2 сентября начались природные пожары. Их площадь превысила 700 гектаров. В данный момент ликвидацией возгораний занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. В результате пожаров пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.

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