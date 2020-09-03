Третьяку понравился первый матч сезона КХЛ

«Возможно, без Капризова ЦСКА и обеднел, но сегодня команда имела много моментов, – приводит «Советский спорт» слова Третьяка. – Понравилось, как действовали молодые нападающие ЦСКА.
Хоккеисты не разочаровали, была хорошая игра, много опасных моментов, хорошие скорости. Я получил удовольствие от игры».
Напомним, в матче за Кубок Открытия победу в овертайме одержал казанский клуб со счетом 3:2 ОТ.
В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Джастин Азеведо и Дмитрий Воронков. У красно-синих по шайбе забросили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев.
Следующий матч армейцы проведут 4 сентября с «Сочи». «Ак Барс» в тот же день примет «Витязь».