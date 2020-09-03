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В ГИБДД назвали самые частые поломки в ростовских автобусах

3 сентября 2020, 10:36
Фото: гибдд.рф/r/61
В Ростове-на-Дону сотрудники региональной Госавтоинспекции проверили техническое состояние пассажирского транспорта, говорится в сообщении ведомства.

При помощи специальной лаборатории сотрудники ГИБДД проверили состояние рулевого управления автобусов, исправность тормозной системы и внешних световых приборов, колес и шин, а также прочие элементы конструкции.

В результате проведенных мероприятий в отношении четырех водителей составили протоколы об административном правонарушении. Так, в одном из автобусов не работали внешние световые приборы, в другом — не оказалось ремня безопасности водителя. Кроме того, в автобусах были обнаружены предметы, ограничивающие обзор водителя, и неисправную кнопку аварийного открывания двери.

При этом с точки зрения безопасности в ростовских автобусах особенно опасных неисправностей не выявлено.

Всего же с начала года в Ростове-на-Дону было выявлено 465 пассажирских автобусов с неисправностями, из них 37 — с особо опасными. В Ростовской области за восемь месяцев выявили более 1,2 тысячи автобусов с поломками, 59 из них имели неисправную тормозную систему и рулевое управление.

Ранее сообщалось, что примерно треть выручки перевозчиков в Ростове-на-Дону проходит мимо кассы.

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#Новости#Общество
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