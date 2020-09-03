В ГИБДД назвали самые частые поломки в ростовских автобусах

Всего же с начала года в Ростове-на-Дону было выявлено 465 пассажирских автобусов с неисправностями, из них 37 — с особо опасными. В Ростовской области за восемь месяцев выявили более 1,2 тысячи автобусов с поломками, 59 из них имели неисправную тормозную систему и рулевое управление.