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В России еще 114 пациентов с коронавирусом скончались
3 сентября 2020, 11:02
Фото: wikimedia.org
В России за последние сутки 114 человек умерли от осложнений после заражения коронавирусом.
Как
пишет
RT, всего в стране за полгода от новой инфекции умерло более 17,5 тысяч пациентов.
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