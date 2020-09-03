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В Ростове оправдали участницу акции «Цепи солидарности» в поддержку Белоруссии

3 сентября 2020, 07:41
Фото: facebook.com/SvobodaYanVlad
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оправдал активистку Оксану Завгороднюю, которой вменялось повторное совершение административного правонарушения, об этом сообщила участница движения «Солидарность» Татьяна Спорышева в Facebook.

Акция «Цепь солидарности» в поддержку белорусского народа прошла 15 августа. Во флешмобе приняли участие несколько десятков человек. Активисты утверждают, что участники акции по принципу траурной церемонии с цветами в руках почтили минутой молчания память погибших в Белоруссии. После этого они отправились к посольству Белоруссии, чтобы возложить цветы. В результате на участников акции были составлены протоколы об административных правонарушениях, а на 14 из них — по два протокола — за участие в несогласованном пикете и митинге.

Дело одной из участниц этой акции Оксаны Завгородней было рассмотрено 2 сентября. Суд счел недостаточными основания, указанные сотрудниками полиции в материалах дела, для привлечения ее к административной ответственности. Однако активистку ждет еще один суд, по второму протоколу. В соответствии с ним ей грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

Рассмотрение административных дел других участников «Цепи солидарности» назначено на ближайшие дни.

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