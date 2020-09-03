В Ростове оправдали участницу акции «Цепи солидарности» в поддержку Белоруссии

Акция «Цепь солидарности» в поддержку белорусского народа прошла 15 августа. Во флешмобе приняли участие несколько десятков человек. Активисты утверждают, что участники акции по принципу траурной церемонии с цветами в руках почтили минутой молчания память погибших в Белоруссии. После этого они отправились к посольству Белоруссии, чтобы возложить цветы. В результате на участников акции были составлены протоколы об административных правонарушениях, а на 14 из них — по два протокола — за участие в несогласованном пикете и митинге.