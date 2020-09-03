Животные пострадали в страшных пожарах в Ростовской области

Многие заметили, что пострадавшего кота надо не фотографировать, а везти в ветклинику. «Вы бы видели двор, в котором этот котик жил. Возможно, у хозяев сейчас нет возможности в город в клинику поехать», — ответили на это очевидцы. После этого ряд пользователей вызвались отвезти кота в к врачу.