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Животные пострадали в страшных пожарах в Ростовской области

3 сентября 2020, 10:37
Фото: vk.com/rostovnadonu
В крупных природных пожарах в Ростовской области пострадали не только люди, но и животные, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Станица Репная Каменского района. Бедный кот наглотался дыма, но чудом остался жив», — сообщили подписчики и показали фотографию рыжего кота с обгоревшей шерстью и почти без усов.

«Бедные люди, бедные звери. Просто тихий ужас», — прокомментировала снимок одна из подписчиц.

Многие заметили, что пострадавшего кота надо не фотографировать, а везти в ветклинику. «Вы бы видели двор, в котором этот котик жил. Возможно, у хозяев сейчас нет возможности в город в клинику поехать», — ответили на это очевидцы. После этого ряд пользователей вызвались отвезти кота в к врачу.

Напомним, в Ростовской области 2 сентября вспыхнули крупные природные пожары сразу в четырех районах. Пострадали 32 человека в Красносулинском районе, еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Кроме того, в огне погибла пожилая жительница Красносулинского района.

#Желтые новости
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