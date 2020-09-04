Более 230 млн руб потратят на строительство корпуса больницы в Ростовской области

Речь идет о Центральной районной больнице, у которой появится новый двухэтажный корпус. Здесь расположатся терапевтическое и стоматологическое отделения.
В терапевтическом отделении будут предусмотрены кабинеты врачей, стационары на 52 места. Стоматология рассчитана на 76 посещений в смену.
«С подрядчиком заключили контракт, сейчас проходят работы нулевого цикла. Здание должны достроить в июле 2022 года», — сказано в сообщении.
Деньги выделили из регионального и местного бюджетов. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.