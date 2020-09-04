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Более 230 млн руб потратят на строительство корпуса больницы в Ростовской области

4 сентября 2020, 08:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области потратят 233 миллиона рублей на строительство нового корпуса больницы в поселке Чертково, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о Центральной районной больнице, у которой появится новый двухэтажный корпус. Здесь расположатся терапевтическое и стоматологическое отделения.

В терапевтическом отделении будут предусмотрены кабинеты врачей, стационары на 52 места. Стоматология рассчитана на 76 посещений в смену.

Фото: donland.ru

«С подрядчиком заключили контракт, сейчас проходят работы нулевого цикла. Здание должны достроить в июле 2022 года», — сказано в сообщении.

Деньги выделили из регионального и местного бюджетов. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.

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