Четыре знака зодиака, которым в субботу повезет в деньгах

Овен
Овнов ждет солидная прибавка к зарплате. Не стоит отказываться от лишней работы, так как она позволит хорошо заработать. Вечер лучше провести с близкими.
Рак
Ракам может повезти в лотерее, в которой они выиграют главный приз. Даже и без выигрыша суббота пройдет отлично, можно будет подумать о будущем и решить накопившиеся проблемы.
Скорпион
Неожиданная подработка может хорошо пополнить бюджет. Главное сразу договариваться о сумме и не подписывать сомнительных документов.
Во второй половине дня можно сходить на свидание или посмотреть фильм с любимым человеком.
Козерог
Повезти в субботу может и козерогам. Прибавка в деньгах покажет, как можно улучшить уровень жизни. В этот день нельзя ввязываться в авантюры, иначе можно все потерять.