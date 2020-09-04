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Четыре знака зодиака, которым в субботу повезет в деньгах

4 сентября 2020, 16:15
Фото: pixabay
Астрологи подготовили на субботу гороскоп и назвали знаки зодиака, которые могут стать богаче.

Овен

Овнов ждет солидная прибавка к зарплате. Не стоит отказываться от лишней работы, так как она позволит хорошо заработать. Вечер лучше провести с близкими.

Рак

Ракам может повезти в лотерее, в которой они выиграют главный приз. Даже и без выигрыша суббота пройдет отлично, можно будет подумать о будущем и решить накопившиеся проблемы.

Скорпион

Неожиданная подработка может хорошо пополнить бюджет. Главное сразу договариваться о сумме и не подписывать сомнительных документов.

Во второй половине дня можно сходить на свидание или посмотреть фильм с любимым человеком.

Козерог

Повезти в субботу может и козерогам. Прибавка в деньгах покажет, как можно улучшить уровень жизни. В этот день нельзя ввязываться в авантюры, иначе можно все потерять.

#Желтые новости
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