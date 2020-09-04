Диана Арбенина стала гостем фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму

В текущем году хор привлек свыше миллиона заявок от детей со всей России. Для участия в кастинге нужно было пройти регистрацию на портале конкурса, а также отправить видеоролик с собственным исполнением композиции Арбениной. Отбор смогли пройти 160 детей из различных регионов РФ, и именно у них была возможность исполнить знаменитую песню коллектива «Ночные снайперы» - «Гавань».
“Мне очень понравилось исполнение, это было круто, драйвово и эмоционально! Рад, что выступал на одной сцене со звездой”, - сказал один из юных участников хора. Он также отметил, что теперь мечтает исполнить на большой сцене свою авторскую песню, пишет Ren.tv.
Напомним, фестиваль «Таврида-АРТ» проходит второй раз. В 2020-м году вследствие пандемии коронавируса в крымской бухте Капсель было ограничено число гостей и участников - в фестивале участвовало примерно 2000 человек. При этом онлайн-трансляцию открытия “Тавриды-АРТ” смотрело более шести миллионов пользователей Сети.