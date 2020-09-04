Диана Арбенина стала гостем фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму

В текущем году хор привлек свыше миллиона заявок от детей со всей России. Для участия в кастинге нужно было пройти регистрацию на портале конкурса, а также отправить видеоролик с собственным исполнением композиции Арбениной. Отбор смогли пройти 160 детей из различных регионов РФ, и именно у них была возможность исполнить знаменитую песню коллектива «Ночные снайперы» - «Гавань».