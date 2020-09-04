rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Диана Арбенина стала гостем фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму

4 сентября 2020, 12:25
Фото: фрагмент видео
3 сентября на концертной программе фестиваля «Таврида-АРТ 2020» в Крыму прошло выступление Дианы Арбениной и хора участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

В текущем году хор привлек свыше миллиона заявок от детей со всей России. Для участия в кастинге нужно было пройти регистрацию на портале конкурса, а также отправить видеоролик с собственным исполнением композиции Арбениной. Отбор смогли пройти 160 детей из различных регионов РФ, и именно у них была возможность исполнить знаменитую песню коллектива «Ночные снайперы» - «Гавань».

“Мне очень понравилось исполнение, это было круто, драйвово и эмоционально! Рад, что выступал на одной сцене со звездой”, - сказал один из юных участников хора. Он также отметил, что теперь мечтает исполнить на большой сцене свою авторскую песню, пишет Ren.tv.

Напомним, фестиваль «Таврида-АРТ» проходит второй раз. В 2020-м году вследствие пандемии коронавируса в крымской бухте Капсель было ограничено число гостей и участников - в фестивале участвовало примерно 2000 человек. При этом онлайн-трансляцию открытия “Тавриды-АРТ” смотрело более шести миллионов пользователей Сети.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00